شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس تركمانستان قربان قولي محمدوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، رسالة خطية من قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سرادار بيردي محمدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان الصديقة اليوم بقصر الشاطئ في أبوظبي الذي سلم سموه الرسالة.

وبحث سموه ونائب رئيس وزراء تركمانستان سبل تنمية علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاستثمارية و الاقتصادية و التجارية، إضافة إلى المجالات التنموية والإنسانية.

و تناول اللقاء جهود البلدين وتعاونهما المشترك في مواجهة تداعيات جائحة " كوفيد ــ 19 ".وثمن سرادار بيردي محمدوف في هذا السياق الدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى تركمانستان لتعزيز جهود العاملين في القطاع الصحي وقدرات المؤسسات الطبية في مواجهة الجائحة.

ونقل خلال اللقاء تحيات قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و تمنياته لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس محمدوف وتمنياته لعلاقات البلدين الصديقين مزيداً من التطور والارتقاء.

وحضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.