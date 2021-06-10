كل ما تريد معرفته عن البطالة "الاحتكاكية"

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القاهرة - سامية سيد - البطالة الاحتكاكية‏ وتسمى أيضاً ببطالة التنقل هي نوع من أنواع البطالة المؤقتة. تحدث في الفترة الزمنية من بين التقديم على وظيفة والقبول والتوظيف، أو عند التنقل من وظيفة إلى أخرى.

والبطالة الاحتكاكية “هي توقف موظف عن العمل في شركة لفترة قصيرة من أجل انتظار الانتقال للوظيفة الجديدة”، وتحدث بشكل أساسي بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد.

البطالة الاحتكاكية قصيرة الأجل ناتجة عن العملية الفعلية لترك وظيفة واحدة لبدء وظيفة أخرى ، بما في ذلك الوقت اللازم لإيجاد وظيفة جديدة.

والبطالة الاحتكارية موجودة دائمًا في الاقتصاد ، نتيجة للتحولات المؤقتة التي يقوم بها العمال وأصحاب العمل، أو المعلومات غير المتسقة أو غير المكتملة التي لدى العمال وأصحاب العمل.

وتحدث البطالة الاحتكاكية ه عندما تمتنع الشركة عن التعيين لأنها تعتقد أنه لا يوجد عدد كاف من الأشخاص المؤهلين المتاحين للعمل ، في حين أن هناك بالفعل ، فهى تعتبر بطالة طوعية ، لأن العمال يختارون البقاء عاطلين عن العمل بدلاً من قبول الوظيفة الأولى التي يتم تقديمها لهم. لذلك ، فإن البطالة الاحتكاكية موجودة دائمًا في النظام الاقتصادي ، لأن بعض الناس يبحثون دائمًا عن وظائف جديدة.

كما تحدث البطالة الاحتكاكية عندما يدخل الاقتصاد في حالة ركود ، تميل البطالة الاحتكاكية إلى الانخفاض. وذلك لأن العمال يخشون التخلي عن وظائفهم الحالية ، حتى لو كانوا لا يحبون ذلك. وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب العثور على وظائف أفضل.

أسباب البطالة الاحتكاكية

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي لهذا النوع من البطالة، منها ما قد يكون ناجمًا عن عدم الارتياح الوظيفي، وصعوبة التكيف الناشئ عن تقسيم العمل والتخصص الدقيق، كما تنشأ نتيجة الافتقار إلى المهارة و الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح، وذلك لا يدل على عدم حاجة العمل لمزيد من العمال، ولكنه يدل على الحاجة إلى عمال ذوي مهارة معينة.

وقد تعد الأزمات أبرز الأوقات التي ينتشر بها هذا النوع من البطالة؛ لأن حالة الركود الاقتصادي التي تصنعها أزمة ما تفرض تغييرًا مستمرًا في الوظائف للتكيف مع الوضع خلال الأزمة، وبالتالي يمكن أن يؤدي الوضع إلى بطالة احتكاكية لحين اكتساب مهارات متنوعة ومتجددة وتواكب متطلبات ما يحتاجه المجتمع، فالوضع هنا يدل على تغيير أسلوب الوظائف وليس انعدامها.

آثار البطالة الاحتكاكية

البطالة الاحتكاكية مفيدة للاقتصاد. إنه مؤشر على أن الأفراد يبحثون عن وظائف أفضل. نظرًا لأن البطالة الاحتكاكية يمكن أن تنجم عن اختيار العامل، فإن هذا النوع من البطالة ليس قاسيًا مثله مثل الآخرين.