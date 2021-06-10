شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم .. أسعار الذهب فى مصر ترتفع جنيهين وانخفاض الخضروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 10 – 6 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية .

3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم حصلتها جمارك بورسعيد فى مايو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو الماضى، بلغت نحو 3 مليارات و253 مليونًا و560 ألف جنيه .

وزير البترول يستعرض خطوات تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من مؤسسة هنى ويل العالمية المتخصصة فى تقديم الدعم الفنى للمشروعات البترولية برئاسة رجيف جاوتام رئيس مؤسسة هنى ويل للتكنولوجيات وأدوات رفع الأداء حيث تم استعراض الخطوات التي سيتم تنفيذها في مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات عقب توقيع عقد تخصيص أرض المشروع ووضع حجر الأساس بمنطقة العين السخنة، وتم مناقشة سبل التنسيق مع شركة هنى ويل وشركة UOP التابعة لها لاستخدام أحدث تكنولوجياتها المتطورة التي تمتلكها في نظم التحكم الآلى بالمجمع.

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسة هنى ويل والشركات التي ستشارك في تنفيذ المشروع بهدف وضع برنامج عمل وخطة للتنفيذ وفق أهداف وجداول زمنية محددة ، مشدداً على أهمية تنفيذ المشروع وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الصديقة للبيئة وانتاج منتجات بمواصفات عالمية تسهم فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وأقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الطبيعية.

البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات المركزى يوقّعان مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الرقابة

وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

كما اتفق البنكان المركزيان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، وبإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام

عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخري بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 10 يونيو 2021 بقيمة جنيهين فقط، وذلك عقب هبوط الأسعار في مصر حوالي 4 جنيهات صباحاً، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 810 جنيها للجرام.

وكانت أسعار الذهب العالمية هبطت من 1890 إلي 1878 دولار، وذلك عقب أن شهد الدولار الأمريكي انتعاش في تداولات البورصات العالمية، لكن الأونصة تعافت مرة أخري جراء إعلان بيانات أقل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي وهو ما تسبب في رفع سعر الأونصة لمستويات 1888 دولار وقت صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 694 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 810 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 925 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6480 جنيها.

أونصة الذهب 1888 دولار.





الغرف التجارية: تراجع أسعار الأسماك والخضروات الطازجة واستقرار في اللحوم والدواجن

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق.

وأضاف العربي أنه قد تلقي تقريرا حول أخر مستجدات التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق وجاء فيه تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي حيث انخفض سعر كيلو "البلطي الكبير" بنسبة 17% ليسجل 25 جنيها مقارنة بنحو 30 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت أسعار كيلو"البوري المتوسط" بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيها مقابل 45 جنيها، كما تراجعت أسعار "الأسماك المجمدة" بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيها للكيلو مقابل 45 جنيها، فيما استقر سعر كيلو "التونة المفتتة" عند 12 جنيها.

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ينهى تعاملات الأسبوع أسفل مستوى 10آلاف نقطة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3880 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة.