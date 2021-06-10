شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي عقب استيعاب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار البنك المركزي وبيانه حول السياسة النقدية الصادر أمس.



وقرر البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى 0.25% دون تغيير، وهي خطوة وافقت التوقعات في الأسواق.



كما قرر البنك المركزي أيضا تثبيت حجم برنامج مشتريات الأصول الذي يشتري بموجبه البنك 3 مليارات دولار من السندات وأوراق الرهن العقاري كل أسبوع.



ويرى البنك في بيانه أن الاقتصاد يبلي بلاء حسنا ويتحسن بما يتناسب مع التوقعات من تداعيات جائحة كورونا، لكن معدل التوظيف لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة كما أن العديد في مجتمعات الشباب والنساء لا يزالون يعانون من البطالة.



وفي ضوء ذلك، جدد البنك المركزي التزامه بتثبيت السياسة النقدية ومواصلة دعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى عند 0.8266، وسجل أعلى سعر عند 0.8286 في حين سجل أقل سعر عند 0.8247.