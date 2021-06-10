شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية تبدأ توزيع أرباح نقدية بـ 44.9 مليون ريال في 16 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 44.850 مليون ريال، اعتباراً من الأربعاء الموافق 16 يونيو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 97.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2% خلال عام 2020، مقارنةً بالعام 2019 بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين.

وفي المُقابل، انخفضت تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، والدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، وترشيد أفضل لهامش التكاليف في قطاعات وزارة الصحة والنقد.