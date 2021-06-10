شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "عطاء" 61.5% خلال تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة عطاء التعليمية، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بـ 61.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 45.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 33.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 64.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي .

وتراجعت المبيعات إلى 186.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مُقابل مبيعات بلغت 249.8 مليون ريال خلال الفترة المُقارنة.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت صافي أرباح بلغ 11.3 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يناير 2021، مقابل أرباح بلغت 33.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2021.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يناير 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 83% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 10% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.