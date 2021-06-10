شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيماكو الدوائية" تبدأ توزيع الأرباح النقدية في 16 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، بدء توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 120 مليون ريال، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 41.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات بسبب سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.