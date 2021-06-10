شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفار» تعرض شراء «بلانيت فارماسيز» بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسائل إعلام : الحكم على من صفع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالحبس أربعة أشهر
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الإدعاء الفرنسي يطلب السجن 18 شهراً لمن صفع ماكرون
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وسائل إعلام: مقتل أربعة عناصر أمن نيجريين عند الحدود مع الجزائر
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كسوف حلقي للشمس يغطي نصف الأرض الشمالي
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240,744 فحصاً جديداً و2,132 حالة شفاء في الإمارات
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مقتل 12 شخصاً جراء تحطم طائرة عسكرية في ميانمار
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الصين تقر قانوناً جديداً يهدف لمواجهة العقوبات الخارجية
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فايزر وبايونتك توافقان على تزويد واشنطن بنصف مليار جرعة لقاح لدعم الدول محدودة الدخل
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الهند تسجّل أكثر من 6 آلاف وفاة في أعلى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في يوم واحد في العالم
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الكرملين: الرئيس بوتين سيصل إلى جنيف للقاء نظيره الأمريكي 16 يونيو المقبل
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بريطانيا: إخلاء فندق قريب لمكان استضافة قمة الدول السبع بعد بلاغات عن عبوة مريبة تبين أنها "زائفة"
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