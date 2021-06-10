شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كارجاس": تحويل السيارة للغاز يوفر للمواطن 1200 جنيه شهريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسانين محمد حسانين رئيس شركة "كارجاس"، إحدي شركات قطاع البترول، أن خطة قطاع البترول تتضمن الانتشار السريع لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في كافة المحافظات والمدن، وذلك من خلال إضافة النشاط للمحطات القائمة أو من خلال إنشاء محطات تموين جديدة.

وأضاف المهندس حسانين محمد حسانين لـ"الخليج 365" أن تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باللجوء لمحطات الغاز الطبيعي المضغوط المتنقلة للوصول للمناطق التى لا تستخدم شبكات الغاز الطبيعي حاليا أو المناطق الموسيمية مثل المصايف، والانتشار علي الطرق السريعة وتقديم الخدمة في كل مكان بأنحاء الجمهورية .

وأشار رئيس شركة كارجاس، إلي أن وزارة البترول كانت سباقة في تصميم تطبيق علي الهاتف المحمول من خلاله يستطيع المواطن الوصول لأقرب محطة تموين غاز طبيعي، والتعرف علي كافة الخدمات الموجودة بالمحطة، موضحا أنه من خلال خطة الوزارة بدأ المواطن يلمس ويلحظ تواجد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس حسانين محمد حسانين، أن هناك إقبال كبير من المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، مشيرًا إلى أن الوفر الاقتصادي المباشر المحقق من عملية التحويل يصل إلي حوالي 1200 جنيه شهريا.

فيما أوضح المهندس محمد النيل مدير عام التحويل بشركة كارجاس مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي والتي تبدأ بالفحص الفني لحالة المحرك والتي لابد أن لا يقل كفاءة المحرك عن 70 % موضحا أن مدة عملية التحويل تتراوج مابين 2 – 4 ساعات والتكلفة تتراوح من 5 - 7 آلاف جنيه .