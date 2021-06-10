شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كارجاس": تحويل السيارة للغاز يوفر للمواطن 1200 جنيه شهريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس حسانين محمد حسانين لـ"الخليج 365" أن تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باللجوء لمحطات الغاز الطبيعي المضغوط المتنقلة للوصول للمناطق التى لا تستخدم شبكات الغاز الطبيعي حاليا أو المناطق الموسيمية مثل المصايف، والانتشار علي الطرق السريعة وتقديم الخدمة في كل مكان بأنحاء الجمهورية .
وأوضح المهندس حسانين محمد حسانين، أن هناك إقبال كبير من المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، مشيرًا إلى أن الوفر الاقتصادي المباشر المحقق من عملية التحويل يصل إلي حوالي 1200 جنيه شهريا.
فيما أوضح المهندس محمد النيل مدير عام التحويل بشركة كارجاس مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي والتي تبدأ بالفحص الفني لحالة المحرك والتي لابد أن لا يقل كفاءة المحرك عن 70 % موضحا أن مدة عملية التحويل تتراوج مابين 2 – 4 ساعات والتكلفة تتراوح من 5 - 7 آلاف جنيه .