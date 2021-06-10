شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"إس أند بي 500" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية مما دفع مؤشر "إس أند بي 500" إلى أعلى مستوى قياسي جديد.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 376 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 385 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 370 ألفاً.



وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:19 بتوقي جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 156 نقطة) إلى 34603 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 88 نقطة) إلى 14000 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4240 نقطة.