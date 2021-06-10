شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بفعل القلق من إجراءات صينية لكبح الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات من شأنها كبح الأسعار.



يأتي ذلك بعد ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين بالصين مما دفع الحكومة لاتخاذ قررات للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع ومراقبتها عن كثب.



وانخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% إلى 9920 دولار لكل طن.



وجددت الحكومة الصينية تعهدها للتدخل بمراقبة أسعار السلع وتعزيز الإشراف على أسواق العقود الآجلة لا سيما أن التضخم في أسعار المنتجين المحللين ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.02 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:36 بتوقي جرينتش بنسبة 1.3% إلى 4.47 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.53 دولار وأقل سعر عند 4.44 دولار.