شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى عربياً والـ 59 عالمياً في تمكين ريادة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت دبي المدينة الوحيدة في العالم العربي التي تحتل مرتبة بين 75 مدينة كبرى في العالم لتمكين ريادة الأعمال، وفقاً لمسح جديد.

ويكشف المسح العالمي للمدن الذي أجرته شركة «أبيرلو» عن تلك التي لديها أكثر النظم البيئية دعماً للأعمال التجارية الناجحة في جميع أنحاء العالم. وتقارن الدراسة المعنونة: «أفضل المدن للنجاح في ريادة الأعمال» وتحلل 13 عاملاً من العوامل التي تسهم في نجاح الأعمال. وتشمل هذه العوامل الحرية الاقتصادية والمدة المطلوبة لإنشاء شركة والبيئة الداعمة لرائدات الأعمال والبنية التحتية التقنية ورأس المال البشري في مجال التكنولوجيا والنظام الإيكولوجي اللوجيستي، ومدى سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وآليات دعم الأعمال الصغيرة عبر منح القروض، والضرائب المفروضة على الأعمال ورأس المال الاستثماري وغيرها.

وتم اختيار المدن المدرجة في القائمة على أساس العوامل التي تعكس ابتكارها وقوتها الاقتصادية وروح المبادرة.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت دبي المركز 59 بحصولها على 59.9 نقطة على المؤشر العام، في حين سجلت 79.9 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما احتلت لندن المركز الأول عالمياً بـ 88.7 نقطة، تليها نيويورك وسان فرانسيسكو بـ 86.8 و86.6 نقطة على التوالي.

وتعد دبي المدينة الوحيدة التي سجلت العلامة الكاملة (100 نقطة) في مؤشر ضرائب الأعمال، كون بيئتها خالية من الضرائب. كما حققت أداءً جيداً في مؤشر قروض الأعمال الصغيرة بـ 95.4 نقطة.

وكان أداء الإمارة جيداً نسبياً فيما يتعلق بعدد الأيام المطلوبة لإنشاء شركة، حيث يستغرق الأمر 4.5 يوم فقط.

ويظهر الاستطلاع أن المدن هي الأفضل لتقديم كل ما يحتاجه رائد الأعمال للحفاظ على الأعمال التجارية وبنائها من الألف إلى الياء، أي من المرحلة التمهيدية إلى التمويل والتفاصيل اللوجستية التي تنمي الأعمال التجارية.

وتبحث الدراسة أيضاً في المدن الرائدة لإطلاق أعمال تجارية، مع التركيز على تلك التي تمكّن الجيل الجديد من رواد الأعمال من تطوير وتمويل وتنمية مشاريعهم إلى نجاح طويل الأجل.