شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1418 وحدة بـ 2.8 مليار درهم هذا الأسبوع بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1637 مبايعة بقيمة 4.27 مليار درهم، منها 219 مبايعة للأراضي بقيمة 1.46 مليار درهم و1418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.81 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة «الصفوح» الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 439 مليون درهم وتلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى» كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القرهود.

وقد تصدرت منطقة «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 339 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 344 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.73 مليار درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 5.06 مليار درهم و298 رهن فلل وشقق بقيمة 664.82 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة «ورسان الثانية» بقيمة 4.7 مليار درهم وأخرى في منطقة «النهدة الثانية» بقيمة 98 مليون درهم، وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 770.72 مليون درهم كان أهمها في منطقة «البرشاء الثانية» بقيمة 350 مليون درهم وأخرى في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 201 مليون درهم.

تداولات الخميس

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الخميس تسجيل 282 مبايعة بقيمة 726.38 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 237.81 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 488.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى» تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «ند الشبا الرابعة».

وقد تصدرت منطقة «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «محيصنة الرابعة».

وقد تصدرت منطقة «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة «ورسان الأولى» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 116.12 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 25.04 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 91.08 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة «ند الشبا الثالثة» بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة11 مليون درهم، وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 368.21 مليون درهم كان أهمها في منطقة «البرشاء الثانية» بقيمة 350 مليون درهم وأخرى في منطقة «جزيرة 2» بقيمة 10 مليون درهم.