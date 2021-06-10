شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث مستوى قياسي لمؤشر أبوظبي على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأسهم المحلية آخر تعاملات الأسبوع في خانة المكاسب، مع مواصلة عمليات الشراء الأجنبي المؤسساتي، ليصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى قياسي جديد لليوم الثالث على التوالي (6716.13 نقطة)، بينما أغلق سوق دبي عند 2842.41 نقطة.

ومن أبرز الأسهم التي سجلت تحركاً إيجاباً سهم «طاقة» بارتفاعه 4.38% إلى مستوى 1.43 درهم، وجاء رابعاً في ترتيب التداولات بـ96 مليون درهم، بعد أنباء عن مفاوضات استحواذ من شركة صينية.

وبلغت السيولة الإجمالية 1.7 مليار درهم، منها 1.46 مليار درهم في سوق أبوظبي و245.3 مليون درهم في سوق دبي، وسجلت الكميات المتداولة من الأسهم 414 مليون سهم توزعت بواقع 242.7 مليون سهم في أبوظبي، و171.3 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7500 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.07% عند مستوى 6716.13 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

وزاد قطاع البنوك 0.03% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.12%، مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 0.4%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.4% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.41%، و«الواحة كابيتال» 0.72%، مقابل نزول «إشراق» 1.5%.

وزاد قطاع الطاقة 0.48% نتيجة صعود «دانة غاز» 0.76%، و«طاقة» 4.38%، على الرغم من نزول «أدنوك للتوزيع» 0.45%. وفي المقابل، نزل قطاع العقار 0.03% مع نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.51%، واستقرار «الدار» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.37% إلى 2842.41 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار. وزاد قطاع البنوك 0.72%، بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.4%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.1%.

وارتفع قطاع العقار 0.2% نتيجة ارتفاع «داماك» 1.56%، و«إعمار للتطوير» 1.34%، على الرغم من تراجع «ديار» 1.31%، و«الاتحاد العقارية» 0.36%، مع استقرار «إعمار العقارية» و«إعمار مولز». وصعد قطاع الاستثمار 0.62% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.6%، و«دبي المالي» 0.87%، على الرغم من نزول «شعاع كابيتال» 0.64%. وفي المقابل، نزل قطاع النقل 0.62%، نتيجة نزول «العربية للطيران» 1.4%، و«الخليج للملاحة» 0.3%، فيما استقر «أرامكس» عند مستواه السابق.

توجه السيولة

وتصدر «العالمية القابضة» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 671 مليون درهم مغلقاً عند 97.4 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه تداولات بلغت 232.3 مليون درهم، وأقفل عند 16.94 درهم، ثم «الدار العقارية» باستحواذه على 193.5 مليون درهم ليغلق عند 3.81 درهم، وجاء في المركز الرابع «طاقة» بـ96.3 مليون درهم وأقفل عند 1.43 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 71 مليون درهم، مغلقاً عند مستواه السابق، بينما جاء ثانياً «داماك» بسيولة قدرها 62.4 مليون درهم ليغلق عند 1.3 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستحواذه على 30.8 مليون درهم وأقفل عند 5.02 درهم.

وسجل «السلام البحرين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 2.76%، مغلقاً عند 0.668 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 5.26% إلى مستوى 6.3 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 15%، مغلقاً عند 1.61 درهم، بينما سجل «أسمنت الخليج» التراجع الأكثر بنسبة 9.92% إلى 0.899 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 35.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 35.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و2.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و31.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة شراء، منها 62.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.24 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.94 مليون درهم محصلة بيع العرب، و58 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 81.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 70.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و10.86 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 81.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 70.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و10.86 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.