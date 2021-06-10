شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات ريت» تبيع نصف طابق بـ 40 مليون درهم في «إندكس تاور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إكواتاتيفا» مدير صندوق «الإمارات ريت» عن بيع نصف طابق (بدون تشطيب) في برج «إندكس» مقابل 40 مليون درهم، وعلى أساس سعر 3350 درهماً للقدم المربعة، وقالت الشركة في بيان على موقع بورصة «ناسداك- دبي» إنها سجلت فائض قيمة 18 مليون درهم عن آخر تقييم لهذه المساحة.

وبحسب البيان وصلت نسبة الإشغال في البرج إلى 59% يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري مقارنة بـ50% في نهاية 2020، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة في دبي، حيث تم تأجير ما يزيد على 24.7 ألف قدم مربعة (مكاتب جاهزة ومفروشة) ضمن البرج منذ بداية العام الجاري.

وبعد إتمام الصفقة سيحتفظ صندوق «الإمارات ريت» بملكية 79% من طوابق المكاتب ضمن البرج.

وكانت الشركة سحبت مؤخراً عرضاً لاستبدال صكوك بقيمة 400 مليون درهم تستحق في نهاية العام المقبل، وأبدت استعدادها لسداد الفائدة المستحقة على الصكوك في يونيو الجاري.