شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تفتتح المحطة رقم 450 في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت «أدنوك للتوزيع» إنجازاً كبيراً، حيث احتفلت بافتتاح أكثر من 450 محطة خدمة في الإمارات. حيث تقع المحطة الجديدة رقم 450 التي دخلت الخدمة في شهر أبريل/ نيسان الماضي في المدينة المستدامة في إمارة دبي، وتُعد من أحدث محطات الخدمة من طراز ‘ADNOC On the go المخصصة للأحياء السكنية والمحطة رقم 31 للشركة في الإمارة، كما في نهاية أبريل/ نيسان 2021.

واحتفاءً بهذا الحدث الهام في مسيرة توسع الشركة المستمرة، شهدت المدينة المستدامة في دبي احتفالاً رسمياً حضره كبار أعضاء إدارة الشركة، بمن فيهم بدر اللمكي، المدير التنفيذي لأدنوك للتوزيع.

تقع محطة ADNOC On the go الجديدة في المدينة المستدامة، وتُعتبر واحدة من 42 محطة خدمة مخصصة للأحياء السكنية يتم افتتحاها الآن في جميع أنحاء الإمارات، وتقدم للعملاء ثماني مضخات تزود بالوقود، بالإضافة إلى متجر واحة أدنوك مستقل، وتوفر المحطة خدمات التزود بالوقود والبيع بالتجزئة في الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.

وتوسعت شبكة محطات الشركة بشكل كبير في أعقاب افتتاح المحطة رقم 450، حيث وصل إجمالي عدد المواقع التي دخلت الخدمة منذ شهر أبريل إلى 454 محطة خدمة و337 متجر واحة أدنوك، بالإضافة إلى عدد من المواقع التي قطعت أعمال التشييد فيها شوطاً بعيداً. وتهدف الشركة إلى افتتاح 70- 80 موقعاً جديداً في كل من الإمارات والسعودية خلال هذا العام.