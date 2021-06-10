شكرا لقرائتكم خبر عن 52 % انخفاض صادرات كولومبيا أكبر منتج للبن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت صادرات البن في كولومبيا أكبر منتج لهذه الحبوب في العالم، بنسبة 52% بسبب الحواجز التي تغلق الطرق والاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ نهاية إبريل/نيسان، كما أعلن الاتحاد الوطني لمزارعي البن في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان: «في مايو/أيار نتيجة الحواجز المقامة على الطرق، انخفضت صادرات البن الكولومبية بنسبة 52% إلى 427 ألف كيس سعة 60 كيلوجراماً، مقارنة بـ894 ألفاً في الشهر نفسه من عام 2020».

لكن في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 7% إلى أكثر من 4.9 مليون كيس، مقارنة بـ4.6 مليون في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بحسب المصدر نفسه.

وللمرة الأولى، لم ينشر الاتحاد رقم الإنتاج الشهري في مايو/أيار؛ إذ منعت حواجز الطرق نقل الحبوب وبالتالي احتساب إجمالي المحصول، كما صرح ناطق باسم الهيئة لوكالة «فرانس برس».

وتواجه كولومبيا منذ 28 إبريل/نيسان احتجاجات شعبية ضد الحكومة اليمينية للرئيس إيفان دوكي، أدت إلى إغلاق طرق واشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وقتل 61 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 2400 آخرين وفقاً للسلطات وهيئة «الدفاع عن الشعب» المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وكولومبيا هي ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام.

وفي عام 2020، انخفضت الصادرات والإنتاج بنسبة 8% و6% على التوالي، مقارنة بعام 2019.

والبن هو أحد منتجات التصدير الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بعد البترول واستخراج المعادن. (أ.ف.ب)