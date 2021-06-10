شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لـ«إس آند بي».. انخفاض طلبات البطالة وارتفاع التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الخميس حيث تجاهل المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي الذي أظهر زيادة أكبر من المتوقع في ضغوط الأسعار.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً 0.6% ليسجل مستوى قياسياً عند 4248.62 متجاوزاً أعلى مستوى في 7 مايو. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 275 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك 0.7% حتى مع ارتفاع عائدات السندات.

وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً، في حين زادت أسعار المستهلكين من جديد في مايو/ أيار، مع استمرار تعزز الطلب المحلي مع تخفيف الجائحة لقبضتها على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 376 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/ حزيران، مقارنة مع 385 ألفاً في الأسبوع السابق. كان ذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما اجتاحت الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19 البلاد، ما أدى إلى إغلاق أنشطة الأعمال غير الضرورية.

وبذلك تراجعت الطلبات للأسبوع السادس على التوالي. وينحسر تسريح العاملين مع سعي أرباب العمل وراء العمالة في ظل بقاء ملايين الأمريكيين في منازلهم بسبب صعوبة تأمين رعاية لأطفالهم وإعانات البطالة السخية والخوف من الفيروس رغم إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 370 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وفي تقرير آخر الخميس، قالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.6% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.8% في إبريل/ نيسان في أكبر زيادة منذ يونيو/ حزيران 2009.

وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4% في مايو/ أيار. (وكالات)