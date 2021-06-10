«اقتصادية رأس الخيمة» تدعم المشاريع المنزلية بالتعاون مع «طلبات»

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «طلبات- الإمارات» كجزء من مساعيها المستمرة لدعم المشاريع المنزلية المحلية داخل الإمارة. وبموجب الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها في المكاتب الرئيسية للدائرة، يحصل حاملو رخصة «الغد» على فرصة عرض منتجاتهم الغذائية وبيعها عبر منصة «طلبات»، مما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني من خلال إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة العملاء الكبيرة وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة التي تتمتع بها «طلبات».

شراكات متينة

وقال محمد المحمود مساعد المدير- مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة: «تهدف هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق أمام أصحاب المشاريع المنزلية في رأس الخيمة لتعزيز نمو أعمالهم والمساهمة في ازدهار المشهد الاقتصادي داخل الإمارة، وتسعى الدائرة من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تكوين المزيد من الشراكات المتينة مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية في قطاع الأغذية والمشروبات داخل الإمارة.»

وتنسجم هذه الخطوة مع برنامج التحول الرقمي التي اعتمدته الإمارة والذي يعكس التزام صاحب الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، بدعم الشركات المحلية من خلال تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية والإرتقاء بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يضمن تواصل ازدهار الإمارة ومحافظتها على ميزتها التنافسية في جميع المجالات».

تمكين مجتمعي

بدوره، قال جيريمي دوتي نائب رئيس شركة «طلبات» في دولة الإمارات: «نتشارك مع حكومة دولة الإمارات رؤيتها والتزامها بدعم رواد الأعمال المحليين للمضي قُدماً بجهود النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، ونحرص في «طلبات» على تمكين المجتمعات التي نعمل فيها، وهذا ما دفعنا إلى العمل عن كثب مع الجهات الحكومية لاستثمار الحلول التكنولوجية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الازدهار عبر التواصل مع شريحة أكثر من العملاء عبر الفضاء الإلكتروني».

أضاف دوتي: «نعمل بكل جد للارتقاء بآفاق قطاع توصيل الطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا مع شركائنا، الأمر الذي ينعكس بوضوح في معدلات النمو الواضحة التي حققتها «طلبات» بأكثر من 100% في رأس الخيمة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتسلط هذه التجربة الضوء على الإمكانات الهائلة المتوفرة أمام الشركات من أجل النمو في الإمارة، ونتطلع قُدماً لمواصلة العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لمساعدة التجار المحليين على مواصلة طريقهم نحو النجاح».

منهجية

ستقوم «طلبات» بموجب مذكرة التفاهم بمنح حاملي رخصة «الغد» الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة باقة إضافية من المزايا تشمل التسجيل المجاني في المنصة، وجهاز حاسوب لوحياً مجانياً من شركة «سونمي»، وجلسات تصوير فوتوغرافي لما يصل إلى 40 بنداً على قائمة الطعام، وتوصيل الطلبات مجاناً لشهر كامل وتجديد التسجيل مجاناً لعام إضافي.

ويُمكن لأصحاب المشاريع المنزلية الانضمام إلى منصة «طلبات» من خلال تزويد فريق «طلبات» برخصة «الغد» الصادرة عن الدائرة عن طريق البريد الإلكتروني وعندما يصبح الحساب جاهزاً على المنصة ستتواصل «طلبات» مع خبير فني لتدريب التاجر على كيفية استخدام النظام قبل التشغيل الفعلي للحساب.

وتهدف دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.