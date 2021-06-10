يوم واحد أسبوعياً دوام الموظفين في مكاتب شركة «كريم»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «كريم» عن بدء تطبيق البرنامج التجريبي للعمل من المكتب ليوم واحد في الأسبوع لمدة شهرين ابتداء من يونيو/حزيران الجاري، حيث تتيح هذه الخطوة لموظفي الشركة في 36 مكتباً، خيار العمل عن بعد، ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة لنموذج العمل عن بعد بشكل كامل في سبتمبر 2020.

وتبعاً للبرنامج التجريبي الذي تُطلقه الشركة، يعمل موظفوها في الإمارات ليوم واحد في الأسبوع من مكتب الشركة.

وتم اختيار الإمارات موقعاً لتطبيق البرنامج التجريبي نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الدولة في تطبيق برنامج التطعيم، والذي وزعت من خلاله أكثر من 12 مليون جرعة لقاح.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: «لطالما اعتقدنا أن التواصل الشخصي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا والمحرك الأساسي للتعاون. وينعكس ذلك في منهجنا الجديد للعمل عن بعد، والذي شمل منذ البداية، خططاً للعمل من المكتب لعدة ساعات أسبوعياً».