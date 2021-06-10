شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تستعرض ميزات تملك المستثمر الأجنبي 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «فوائد فتح باب التملك الحر بنسبة 100% أمام الاستثمار الأجنبي» وتهدف إلى وضع تصور نحو تطبيق قرار فتح باب التملك الحر بنسبة 100% في أكثر من 1000 نشاط اقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي في الإمارة.

وترأس الحلقة النقاشية المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بحضور كل من سالم السويدي المدير العام، والمديرين التنفيذيين، وجميع موظفي الغرفة.

واستعرضت الحلقة جهود إمارات الدولة الأخرى في تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد الخاص بـ «قانون الشركات التجارية»، الذي كانت قد أعلنته في مايو/أيار الماضي ودخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري، ويتيح للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى الدولة، تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد المهندس عبد الله المويجعي، حرص الغرفة على متابعة وتطبيق كافة القرارات الاقتصادية في الإمارة، بما يتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، وبناء منظومة تشريعية مرنة ومستدامة، تعزز تنافسية الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها كل إمارة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح المويجعي أن القرار سيسهم في تطوير الأعمال وتوسع الشركات المتواجدة في الإمارة والعاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، كما يعزز من جاذبية عجمان أمام الفرص الاستثمارية الجديدة، ويرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة.

وأوصى المشاركون بضرورة توفير البيانات والاحصائيات لدعم المستثمرين ورواد الأعمال المقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة، لاختيار الأنشطة الأكثر نجاحاً، ما يعزز استفادة مجتمع الاعمال ويستقطب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.