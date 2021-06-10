شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع جامعة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجامعة العين اتفاقية تعاون مشترك بشأن تعزيز وتفعيل الشراكة في مجال إجراء وإعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل المتعلقة بالموضوعات والقضايا كافة ذات الصلة باقتصاد إمارة أبوظبي.

وحددت الاتفاقية المشتركة بين الجانبين الإطار العام للتعاون بين مكتب الاستراتيجية الاقتصادية في الدائرة مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة العين في ما يتعلق بإعداد الدراسات والمواضيع ذات الأهمية، والتي تتماشى مع توجهات الدائرة الاستراتيجية ومتطلبات سوق العمل ومواضيع الدراسة التي يتم الاتفاق عليها.

وقع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية يعمل الجانبان على إعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل المتعلقة بالموضوعات والقضايا كافة ذات الصلة باقتصاد إمارة أبو ظبي، وتوسيع دور الدراسات والبحوث بالتركيز على خطط وتوجهات دائرة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الاقتصادية، بما يُسهم في تعزيز ودعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الإمارة.

واتفقت «اقتصادية أبوظبي» وجامعة العين على التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة ذات العلاقات بمجالات الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من الخريجين المؤهلين بالعلوم والمهارات والكفاءات اللازمة للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي أهمية اتفاقية التعاون مع جامعة العين في تدعيم وتمكين جهود الدائرة بشأن تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في قيادة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور غالب الرفاعي حرص الجامعة على تقديم الدعم العلمي والأكاديمي لتلبية تطلعات ومتطلبات سوق العمل في إمارة أبوظبي وإعداد خريجين يتمتعون بالكفاءة العلمية العالية في مختلف المجالات، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والبناء من خلال تنويع أساليب التدريس والبحث والدراسات العلمية.