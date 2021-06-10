شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث عن النقطة 17 أمام سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث المنتخب السعودي عندما يستضيف نظيره السنغافوري الجمعة على ملعب مرسول بارك عن النقطة 17 في المجموعة الرابعة التي يستضيفها في الرياض.

ويسعى الأخضر بقيادة الفرنسي هارفي رينارد عن تكرار الفوز الذي حققه في الجولة الأولى سنغافورة 3-0 وتعزيز موقفه في الصدارة قبل لقاء نظيره الأوزبكي الذي يحتل المركز الثاني في 15 الجاري.

ويمتلك المنتخب السعودي 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين بينما لمنتخب سنغافورة 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

وكانت السعودية قد فازت في اخر ظهور على اليمن 3-0 وخسرت سنغافورة من أوزباكستان 0-5.

والمباراة هي السابعة عشرة للأخضر تحت قيادة مدربه الفرنسي الذي بذلك سيتعادل مع البرازيلي كاريو زاجالو (1982-1984) والهولندي فرانك ريكارد (2011-2013) في قيادة المنتخب السعودي في 17 مباراة.