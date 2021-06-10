شكرا لقرائتكم خبر عن «فنّ» تقود الأطفال والناشئة إلى رسم شخصياتهم المتحرّكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت مؤسسة «فنّ»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، مؤخراً، ورشة رسوم متحرّكة، عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، استضافت فيها المدرّبة الإماراتية جميلة إبراهيم، التي قدّمت جملة من المعارف المتعلقة بأسس الرسوم المتحركة باستخدام برنامج فوتوشوب.

تضمنت الورشة العديد من الشروح المعرفية، والتطبيقات العملية، وتحريك الشخصيات باستخدام «الفوتوشوب»، و«الآي موفي» الذي يستخدم لتطبيق تأثيرات الحركة على الرسوم، وأطلعت إبراهيم المشاركين على طرق صناعة الشخصيات، ووضع التأثيرات الحركية على صعيد الألوان والخطوط وغيرها.

وقدمت المدربة سلسلة من النماذج التي قامت بالعمل عليها، وأرشدت الحضور إلى كيفية صناعتها، بدءاً من التصميم الأساسي، وتوليف الصور، وصولاً إلى تطبيق المؤثرات، عرفت المشاركين على الشروط الجمالية التي تمنح العمل بعداً إبداعياً استثنائية.

وتهدف «فن» إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات، والمؤتمرات، وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.