شكرا لقرائتكم خبر عن حميد: العراق جاهز لمواجهة هونج كونج رغم الغيابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكدَ المدرب المساعد لمنتخب العراق الأول لكرة القدم رحيم حميد جاهزية جميع اللاعبين لمباراة هونج كونج، يوم الجمعة، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال حميد: «ندرك أهمية مباراة هونج كونج، الفوز خيارنا الوحيد لحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل مباراة إيران المهمة التي ستحدد ملامح المتصدر للمجموعة الثالثة».

وأضافَ: «مباراة هونج كونج ليست سهلة، لديهم الدافع والحافز لتحقيق نتيجة جيدة أمام منتخبنا، وسنلعب بطريقة تؤهلنا للفوز، ورغم غياب لاعبين مهمين عن هذه المباراة نتيجة حرمان أمجد عطوان وعلاء مهاوي بسبب تراكم البطاقات، إلا أن لدينا بدلاء جاهزين نعول عليهم لتقديم المستوى المطلوب».

وشدّد حميد، على أهمية نقاط هونج كونج، وذلك لتجنب الدخول في حسابات المركز الثاني مع بقية المجموعات الثمانية، وتابع: «الطاقم التدريبي لديه الثقة الكاملة بجميع اللاعبين، لاسيما مع عودة سعد ناطق من الإيقاف، وكذلك دخول إبراهيم بايش في أجواء التدريبات بعد شفائه من الإصابة».

واختتمّ بالقول: «لم نقدم كل ما لدينا أمام كمبوديا، ونأمل بتحسين الأداء مع تحقيق الفوز في هذه المباراة، رغم أننا نلعب تحت رطوبة مرتفعة جداً، وهذا ما يؤثر على قدرات اللاعبين فنياً وبدنياً».

يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين التي لعبت سبع مباريات، و5 نقاط لهونج كونج ونقطة لكمبوديا.