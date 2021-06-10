«تراجع مفاجئ».. أسعار الحديد تتراجع 400 جنيه للطن.. والغرف التجارية تكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس، في الأسواق بقيمة 400 جنيه للطن، في عدد كبير من الشركات التي لم تفصح عن أسباب هذا التراجع المفاجئ حتى الآن.

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن عددا كبيرا من شركات حديد التسليح خفضت الأسعار 400 جنيه، اليوم الخميس، من غير الإعلان عن الأسباب، حيث يباع طن الحديد في الأسواق بعروض سعرية ووجود أكثر من سعر، تخوفا من تراجع الأسعار العالمية للبليت وتحسبا لمزيد من التراجع وللحصول على السيولة اللازمة. حسبما نشر موقع " الوطن".

وأرجع "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عدم إعلان الشركات عن الإعلان، بأنه يأتى لزيادة المخزون الراكد في المخازن، لافتا إلى أن الأسعار التي يباع بها حديد التسليح الآن هي 13800 حتى 14600جنيه للطن.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار قيام شركات حديد التسليح، بتثبيت الأسعار بداية الشهر الجاري، مستبعدا الاتجاة إلى الزيادة مرة أخرى.

ولفت إلى أن الأسعار العالمية تراجعت في حدود 30 دولار للطن، وأن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو الماضي لمرتين متتاليتين، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبليت والصاج والخردة ومكورات الحديد والتى تعد من أهم الخامات.

وأشار إلى أن الأسعار تتحدد وفقا للبورصات العالمية مع العلم بأن 80% من شركات حديد التسليح مستورد البليت من الخارج. وكشف "الزيني" عن انتعاشة مرتقبة في سوق مواد البناء شهر يوليو المقبل، بعد عودة تراخيص البناء.

أسعار حديد التسليح المعلنة لشهر يونيو الجاري

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقي الشركات مدعوما بالخامة.

- وسجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- فيما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها.