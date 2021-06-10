شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ينهى تعاملات الأسبوع أسفل مستوى 10آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 928 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642.997 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 9977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3880 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3333 نقطة.