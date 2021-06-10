شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 10-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.57 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، ويسجل 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى، و 1ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.20 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 226.74 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 226.74 ريال بما يعادل 60.46$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 207.84 ريال بما يعادل 55.42$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 198.40 ريال بما يعادل 52.90$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 170.05 ريال بما يعادل 45.34$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 132.26 ريال بما يعادل 35.27$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 113.37 ريال بما يعادل 30.23$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,051 ريال بما يعادل 1,880$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,587 ريال بما يعادل 423.21$

سعر كيلو الذهب

بنحو 226,735 ريال بما يعادل 60,457$