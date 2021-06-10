شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو مرتفعا بمقدار 0.6% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.8 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.7 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.9% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.