شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي قد تعزز من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 90.28 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.14 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.12 نقطة.

انهي المؤشر تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2% عقب بيانات ضعيفة فى أوروبا والصين.

يأتي هذا الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار ،بفضل نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سوف توضح مدي تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

قد تجبر تلك الضغوط المركزي الأمريكي على القيام بتقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل ، فى خطوة تمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.7% سنويا فى أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 4.2% فى نيسان/أبريل ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.8% الشهر السابق.