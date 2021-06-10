شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر للأسهم الأوروبية قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، لكن يظل الارتفاع حذرا مع ترقب المستثمرين نتائج الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 455.66 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليحافظ على مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75% ، بفضل توقعات قرب قيام البنوك المركزي العالمية بتشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية وتسارع النمو الاقتصادي.

تظل المكاسب فى الأسواق الأوروبية محدودة ، مع انتظار المستثمرين نتائج الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ، وتتحدث كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.2% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى انتظار بيانات التضخم الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأقل من 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.