شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,876.52$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,888.77$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,889.35$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف طلب المعدن كملاذ آمن ، بالرغم من هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش قبل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ،والتي توضح مدي تزايد الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي ،وتوفر أدلة قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.7% سنويا فى أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 4.2% فى نيسان/أبريل ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.8 % الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.83 طن متري ،بأكبر زيادة يومية منذ 21 أيار/مايو الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,043.16 طن متري.