شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الصعود قرب مستويات الذروة فى عدة سنوات بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح والتقاط الأنفاس ، على وشك ملامسة أعلى مستوياتها فى عدة سنوات ، يأتي هذا الصعود بعد انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،وتنطلق فى وقت لاحق اليوم فى العاصمة النمساوية "فيينا" أحدث جولة من محادثات إحياء اتفاق إيران النووي بين القوى العالمية و الحكومة الإيرانية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 70.01$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.74$، وسجل أدنى مستوي عند 69.30$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 72.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.97$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.54$.

عند الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 70.60$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.1% عقب تسجيل مستوي 72.85$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.2 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 4 حزيران/يونيو ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 474 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل ، والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فى العاصمة النمساوية فيينا ،أحدث جولة من محادثات إحياء اتفاق إيران النووي ، بين القوى العالمية والحكومة الإيرانية ،والتي تهدف إلى امتثال طهران ببنود اتفاق عام 2015 ،مقابل رفع العقوبات الأمريكية بعد انضمام الولايات المتحدة للاتفاق مرة أخرى.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق للمفاوضات إنه يعتقد أنه سيتم إبرام اتفاق خلال جولة المحادثات الجديدة ،فى إشارة حول قرب التوصل لاتفاق نهائي حول البنود الخلافية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من الاتفاق فى عام 2018 ، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية.