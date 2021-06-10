شكرا لقرائتكم خبر عن الفوترة الإلكترونية .. آليات لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت غرفة جدة اليوم فعاليات ورشة عمل لائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق افتراضياً عبر منصاتها الإلكترونية ، والتي قدمها مدير مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ ، وتم خلالها استعراض مقدمة عن الفوترة الإلكترونية ، وتطبيقها في المملكة ، ومتطلباتها ، حيث ستعمل اللائحة على تنظيم عملية إصدار فواتير إلكترونية وحفظها لدى المكلفين .

وعرفت ورشة العمل الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة على أنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية ، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة ، متطرقة لما تحتويه لائحة الفوترة الإلكترونية من مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين ، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها ، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية ، والتي سيكون لها الدور في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي ، وزيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية ، والحد من التستر التجاري، والمواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك .

وأشارت إلى أن آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية لها مرحلتان رئيسيتان : "المرحلة الأولى" وتتم بإصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية ، و"المرحلة الثانية" عبر أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات .