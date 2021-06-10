شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إماراتي مصري مصرفي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما. وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية، ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة، إضافة إلى الموافقات اللازمة لطلبات الترخيص، وإبلاغ بعضهما بعضاً بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

من جانب آخر، تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما. ونصّت مذكرة التفاهم أيضاً، على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً للعلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلتا الدولتين».

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح الشعوب، ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجوّ بين البنكين المركزيين، وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين».