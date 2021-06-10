شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تطلق رحلات مباشرة من أبوظبي إلى تبليسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الجورجية «تبليسي» بدءً من 14 يوليو/ تموز 2021، ممثلة الوجهة رقم 13 من مقرها في أبوظبي والناقلة الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة بين المدينتين.

تستغرق الرحلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبليسي حوالي ثلاث ساعات ونصف، وتُعد تبليسي واحدة من أقدم المدن في أوروبا، وهي مدينة غنية ومليئة بالمعالم الفنية والسياحية والتاريخية.