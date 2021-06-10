«موانئ دبي العالمية» تبني مستودعاً لوجستياً في بلجيكا

دبي: ”الخليج 365”

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أعلنت «بي آند أو فيري ماسترز» التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، أنها أبرمت اتفاقية مع «جينك جرين لوجستكس»، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، لبناء مستودع على أحدث طراز بمساحة 10,000 متر مربع بالقرب من ميناء جينك في بلجيكا مما سيساهم في تعزيز عمليات شبكتها من السكك الحديدية والطرق والمستودعات الممتدة عبر أوروبا في فترة حرجة تمر بها التجارة الدولية وحركة الانتعاش الاقتصادي.

ويتميز المرفق الجديد بموقع إستراتيجي بالقرب من الميناء الواقع في قلب الحزام الصناعي في فلاندر، وهو أيضًا مجهز بأنظمة رائدة عالميًا في مجال إدارة المستودعات، كما سيتيح للعملاء زيادة الكفاءة والحصول على معلومات أفضل حول بضائعهم وتوفرها وتوسيع سعة التخزين في سلاسل التوريد الشاملة لديهم.

خطوط ملاحية

شُيِّد المستودع في موقع مثالي يستوعب الواردات والصادرات من البضائع التي يلزم تخزينها للنقل البحري عبر المياه العميقة وخطوط الملاحة الدولية، وإلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية وبحر الشمال، كما أن روابط النقل متعددة الوسائط المميزة في الموقع، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى قناة ألبرت والشحن بالبوارج مباشرةً إلى المحطة التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في أنتويرب، الشركة الأم لـ«بي آند أو فيري ماسترز»، حيث ستعمل على تسهيل عملية تصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة من قبل العملاء الحاليين إلى المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا وعبر الوصلات المتجهة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة.

وفي إطار الالتزام العالمي بمعايير الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية و«بي آند أو فيري ماسترز»، سيتم إنشاء المستودع في موقع محايد كربونيًا ومصمم لتلبية «التصنيف الممتاز» لبريام (BREEAM) -أسلوب التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء.

مرونة تشغيلية

وقال مارك مولدر، مدير الخدمات اللوجستية التعاقدية لدى «بي آند أو فيري ماسترز»: «تُعد السعة التي يوفرها هذا المستودع الجديد في جينك إضافة حيوية إلى إستراتيجيتنا اللوجستية المخصصة للموانئ والشبكة المتنامية متعددة الوسائط عبر أوروبا. وسيقدم هذا المرفق، المصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، قدرًا أكبر من المرونة التشغيلية والسعة المطلوبة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد الحيوية والحسَّاسة لعامل الوقت».

أضاف مولدر: «تقدم عملية التطوير الجارية التي تقوم بها الشركة في جينك فرصة مثالية للعملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى روابط سريعة وموثوقة لأسواقهم. وتتغير التجارة الدولية بسرعة مع خروجنا من الجائحة، ومن شأن الخدمات اللوجستية المخصصة للموانئ أن تعود بالنفع على عدد كبير من الشركات التي تتطلع إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد لديها».