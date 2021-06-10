شكرا لقرائتكم خبر عن طيران «الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى مالطا عبر لارنكا اعتباراً من 14 يوليو القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران «الإمارات» أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى مالطا، عن طريق لارنكا في قبرص، اعتباراً من 14 يوليو/تموز 2021، وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً. وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أوروبا إلى 34 وجهة، وتوفر لعملائها من مختلف محطاتها العالمية مزيداً من خيارات السفر عبر دبي.

وبفضل برنامج التطعيم الناجح وانخفاض أعداد الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مالطا رسمياً ترحيبها بالسياح القادمين من الدولة منذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري. وتشتهر مالطا بشواطئها الجميلة ومواقعها الأثرية المتنوعة، وأصبح الآن بإمكان العملاء في دولة الإمارات السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في البحر الأبيض المتوسط من دون حاجة إلى حجر صحي.

وسوف تعمل الرحلات من وإلى مالطا عبر لارنكا، التي تخدمها طيران الإمارات حالياً بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين: 42 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و386 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

رمز مشترك

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 109» مطار دبي الدولي في الساعة 8 صباحاً، أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وتصل إلى لارنكا في الساعة 11:10 صباحاً، ثم تغادرها في الساعة 12:20 ظهراً لتصل إلى مالطا في الساعة 2:05 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 110»، فتقلع من مالطا في الساعة 3:35 عصراً، وتصل إلى لارنكا في الساعة 7 مساءً، ثم تغادرها في الساعة 8:10 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 1:05 صباح اليوم التالي. ويمكن لعملاء الناقلة الوصول بسهولة إلى العديد من المدن في أوروبا بموجب اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلة و«إير مالطا».

ومع تزايد أعداد الوجهات الدولية التي تخفف قيود الدخول، تواصل طيران الإمارات توسيع خدماتها لتوفير مزيد من الخيارات والراحة لعملائها، الذين يمكنهم التخطيط للسفر عبر شبكة طيران الإمارات إلى أكثر من 30 مدينة في 20 دولة فتحت أبوابها للسياحة والأعمال من دون الحاجة لحجر صحي. وفي يوليو/ تموز المقبل سيزيد عدد الرحلات التي تسيّرها طيران الإمارات على 280 رحلة أسبوعياً، من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها من الجزر السياحية من دون تكلفة أو إزعاج الحجر الصحي.

فحوص

ويتعين على عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى مالطا، من سن 5 سنوات، إبراز شهادة سلبية لاختبار «كوفيد-19» أجري في غضون 72 ساعة عند وصولهم إلى مالطا. كما ينبغي عليهم أيضاً تقديم «نموذج موقع الراكب PLF» وشهادة اختبار «كوفيد-19» سلبية عند عمل إجراءات السفر ليتم قبولهم على الرحلات المتجهة إلى مالطا. ويُطلب من المواطنين المالطيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، أو حاملي تصاريح الإقامة في مالطا، تقديم شهادة تطعيم مالطية بدلاً من شهادة اختبار «كوفيد-19» السلبية عند العودة إلى مالطا.