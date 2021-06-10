كرواتيا لن تثني الركبة في «اليورو»

كشف الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن عدم نية اللاعبين ثني الركبة قبل انطلاق مباراتهم الافتتاحية أمام إنجلترا يوم الأحد المقبل في بطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي.

وقال المتحدث باسم كرواتيا توميسلاف باكاك: «بروتوكول الاتحاد الأوروبي لا يتضمن ثني الركبة لذا لن نفعل».

وجاءت ردة فعل كرواتيا بعد تأكيد ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي على مواصلة ثني الركبة دعماً لحركة «حياة السود مهمة» قبل المباريات رغم صافرات المشجعين الإنجليز.