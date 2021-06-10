الفلسطينيون يُحمِّلون إسرائيل مسؤولية التصعيد بعد مداهمة جنين

حملت السلطة الفلسطينية، والفصائل، إسرائيل، مسؤولية تداعيات مداهمة الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس، والتي قضى فيها ثلاثة فلسطينيين، بينهم اثنان من قوات الأمن. ودانت الرئاسة الفلسطينية «التصعيد الإسرائيلي الخطر»، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يترتب عليه، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، بينما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادثة ووصفتها بأنها «جريمة بشعة»، بينما أعلنت فعاليات شعبية عن إضراب شامل في مدينة جنين، الخميس، حداداً على الضحايا، بالتوازي مع استمرار التوتر في القدس.

وقال مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى: «إن القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط مقر الاستخبارات في جنين حوالي الساعة الثالثة فجراً، كانت تستقل سيارة مدنية». وأضاف المصدر: «اشتبه فيهم حراس مقر الاستخبارات ووقع اشتباك بين حراس المقر ووحدة المستعربين» الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنون فلسطينيون وهم يحذرون من وجود قوات خاصة إسرائيلية قبل أن يبدأ إطلاق النار في محيط مكان وجودهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية رسمية أن الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاماً)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاماً)، من جهاز الاستخبارات العسكرية، قضيا أثناء تصديهما للقوات الإسرائيلية، بينما قضى فلسطيني ثالث تقول إسرائيل إنه مطلوب لديها.

توتر في القدس

وفي سياق متصل، فرقت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، تظاهرة فلسطينية شرقي القدس، تزامناً مع إرجاء قرار قضائي إسرائيلي لإخلاء عائلتين من حي «بطن الهوى» في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى للشهر المقبل، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت المصادر الفلسطينية إن قوات الشرطة الإسرائيلية «اعتدت على المتضامنين في وقفة سلمية نظمها أهالي بلدة سلوان أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، تزامناً مع جلسة للنظر في قضية تهجير عائلتين من حي بطن الهوى».

وذكرت المصادر أن قوات الشرطة «هاجمت المتضامنين والطواقم الصحفية ونواباً عرباً في الكنيست الإسرائيلي، فيما اعتقل 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح».

من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن قوات الشرطة الإسرائيلية فرقت عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا قرب المحكمة المركزية في القدس احتجاجاً على نية إخلاء العائلتين من منزليهما في سلوان. (وكالات)