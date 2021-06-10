شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ديوا» ينظم جلسة ضمن مخيّم دورة «الإلكترونات الحرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظم مجلس شباب «هيئة كهرباء ومياه دبي» جلسة نقاشية عن «القوة الشبابية ومستقبل الطاقة»، للإضاءة على قدرات الشباب على تأسيس شركات طاقة ناشئة. وتندرج ضمن الجلسات النقاشية التي عقدها خلال المخيم الذي نظمته الهيئة للدورة الخامسة من برنامج «الإلكترونات الحرة»، مسرّع الأعمال العالمي بهدف تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة في الطاقة. وأقيم للمرة الأولى في دبي. وحضر الجلسة 126 ممثلاً عن المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة من 19 بلداً، وعدد من موظفي الهيئة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة أحد أبرز أعضاء الائتلاف الداعم للبرنامج، حيث تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين كبرى المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة، لتشجيع الابتكار وتطوير حلول ناجحة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل. وتدعم الهيئة رؤية القيادة الرشيدة لإشراك الشباب في مسيرة التنمية المستدامة، وبناء الشراكات واستحداث الفرص التي يمكن عبرها تعميم النفع والفائدة، بما يدعم مكانة دولة الإمارات، وإمارة دبي منصة للإبداع وحاضنة للمبتكرين، وواحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

فيما، قالت عائشة الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة «يدعم المجلس جهود الهيئة للاستثمار في طاقات الشباب وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة وتسخير البحوث وأحدث التقنيات المبتكرة لتحقيقها. ويعمل على تمكين الشباب وتأهيلهم وتوفير المقومات اللازمة لرفع مستوى مشاركتهم، وتوسيع دائرة إسهامهم في مختلف مسارات التطوير، بما يعزز مكانتها الريادية العالمية في كل المجالات».