شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 10-6-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 10-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بأسعار أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ثبتت أسعار الدولار اليوم، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.