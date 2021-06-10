شكرا لقرائتكم خبر عن 20مليون جنيه تمويل جديد من جهاز المشروعات تنفيذا لمبادرة حياة كريمة ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جهاز تنمية المشروعات بتوقيع عقد مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة بنى سويف باجمالى قدره 20 مليون جنيه لتمويل 4 آلاف مشروع متناهى الصغر بمراكز وقرى المحافظة.

وذلك في إطار التنسيق القائم بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا ووفقا لدور الجهاز باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية وهى أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية القائمة على تنفيذ المبادرة.

وأوضح محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات والتي تشمل محافظات (المنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد) أنه سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي العقد لمشروعات المرأة وضخ ما لا يقل عن 25% من قيمة التمويل بقرى ومراكز الظهير الصحراوي بمحافظة بنى سويف. وأضاف محمد سلطان أن الجهاز قام في الفترة من يناير حتى ابريل 2021 بتمويل 4547 مشروع صغير ومتناهي الصغر بالمحافظات الخمس بإجمالي تمويل قدره 93.8 مليون جنيه ساهمت في توفير حوالى 7 آلاف فرصة العمل بقرى ومراكز هذه المحافظات.

وأوضح منتصر رشدى مدير فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف أن الجهاز قام منذ بداية تنفيذ المبادرة بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية لتحديد المشروعات المخطط تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في 66 قرية تتضمنها المبادرة، كما قام بتنظيم 15 ندوة لتوعية المواطنين في مركزى ببا وناصر بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية حصولهم عليها، مضيفاً، أن عدد من أبناء هذه القرى حصلوا على الدورات التدريبية التي نظمها الجهاز حول مهارات ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروع وخطة العمل وذلك لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.