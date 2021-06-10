شكرا لقرائتكم خبر عن "كله اون لاين".. تعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور وكيفية الحجز والسداد إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثلما نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في إحداث طفرة في القطاع العقاري من ناحية بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وكبرى الفنادق السياحية الفارهة، حققت كذلك طفرة في التسويق الإلكتروني للمشروعات العقارية، ويظهر ذلك جليًا في إتاحة خدمات الاستعلام والحجز والسداد كذلك أون لاين لمشروعها الجديد نور.

ولذا إذا كنت من الراغبين في التعرف على الأسعار الحقيقة لمدينة نور يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني http://Ecommerce.tmg.com.eg للإطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة وتركزت أغلب الاستفسارات خلال اليومين الماضيين على اعرف اسعار مدينة نور وتعرف على سعر المتر فى نور، كما يمكنك من خلال الربط الحجز إلكترونيًا وسداد دفعة الحجز أون لاين، لترفع المجموعة شعار احجز وحدتك فى نور من طلعت مصطفى إلكتروني، وهذه خدمة جديدة تتاح لأول مرة في مصر.

كما يتيح الرابط الجديد للعملاء التواصل مع فريق المبيعات بالشركة واعرف اسعار مدينة نور عبر تطبيق زووم للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع والوحدة وطرق الحجز والسدادن ويتيح كما يتيح الموقع مقاطع فيديو تعريفية للمستخدمين لتمكينهم من التعرف على طريقة الاستفادة من كامل خدمات الموقع.

ويتميز مشروع نور بموقع عبقري أمام العاصمة الادارية الجديدة على أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة وتم تخطيط المدينة من جانب أكبر 4 مكاتب وشركات عالمية متخصصة وهم (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) وذلك بهدف وضعها على قمة مدن الجيل الرابع وبما يحقق أهداف ومعايير التنمية المستدامة، كما ستضم مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة التي ستفعل لأول مرة في مصر مثل تقنيات الـ 5G.

كما تضم المدينة تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية. كما تتوافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV.