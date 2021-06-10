شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إنتل (INTC) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 58.95، هذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 56.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 53.11 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط