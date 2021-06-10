شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 0.45 نقطة ليستقر على سعر 263.60 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 254.36، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 277.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد