شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.13 نقطة ليستقر على سعر 111.39 دولار، ليظل السهم بهذا الانخفاض مستنداً إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع وتعافي السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 112.25، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 118.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه