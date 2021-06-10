شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية التجارية عن رصد ارتفاعا في أسعار حديد التسليح بسبب ارتفاع الأسعار العالمية خلال شهر مايو الماضي، بينما تشهد أسعار الحديد اليوم الخميس 10-6-2021 استقرارا فى السوق المحلى وذلك بعد أن ثبتت مصانع الحديد الأسعار مع بداية الشهر الجاري.

وتراوحت سعر الطن بين 14300-14600 جنيها تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيها للطن.

وفي نفس السياق فإن أسعار باقي مواد البناء من اسمنت وجبس ورمل وزلط تشهد استقرارا فى السوق حيث سجل سعر الطن الأسمنت الأسود 675-800 جنيها سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسجلت أسعار الرمل أسعارا تتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.