شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى مصر 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 808 جنيهات للجرام، وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1890 إلي 1880دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام.

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب بـ 6464 جنيها.

أونصة الذهب بـ 1880 دولار.

وعلى مستوى التداولات الفورية تراجعت أسعار الذهب الخميس 10 يونيو إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأميركي، تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل.