شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليتخطى حاجز 72.00 ويتجه لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، ليدعم استمرار السيناريو الإيجابي الذي تبدأ أهدافه باختراق القمة المسجّلة مؤخراً عند 72.85 لتسهيل مهمة التوجه نحو 74.70، مع الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق 71.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد